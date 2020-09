Netflix-serie Undercover wekelijks gratis te zien op Vlaamse zender Eén

VIDEO Eerste karakters kijkcijfer­hit The Masked Singer bekend

4 september Het tweede seizoen van kijkcijferhit The Masked Singer is vanaf vrijdag 25 september weer te zien op RTL 4. In de nieuwe reeks gaan vijftien BN’ers in de meest bijzondere kostuums de strijd met elkaar aan. De eerste vijf karakters zijn vandaag bekendgemaakt.