Netflix stopt met House of Cards, dag na beschuldigingen seksuele intimidatie Kevin Spacey

Netflix zet de productie van de populaire serie House of Cards stop. De bekendmaking komt een dag na beschuldigingen tegen hoofdrolspeler Kevin Spacey over seksueel intimidatie van een minderjarige.

Het zesde seizoen, dat uitkomt in 2018, zal het laatste seizoen zijn in de reeks. Zo meldt de website Deadline. Het bericht komt enkele uren nadat Spacey zijn excuses maakte voor zijn 'ongepaste gedrag'.

Netflix en producent Media Rights Capital geven aan al langer na te hebben gedacht over het beëindigen van de show. Maar de acteurs kregen vanochtend pas een telefoontje hierover.

,,Media Rights Capital en Netflix zijn erg geschokt door het nieuws over Kevin Spacey", zo zei Media Rights Capital vandaag in een statement. ,,Leidinggevenden van beide bedrijven zijn vanmiddag in Baltimore samengekomen met onze cast en crew, om er zeker van te zijn dat zij zich veilig en gesteund voelen. Zoals al eerder is vastgelegd, is Kevin Spacey momenteel niet aan het werk op de set."

Beschuldiging

Volgens Deadline wordt ook de productie van de Netflix-film Gore, over de Amerikaanse schrijver Gore Vidal, stopgezet. Mogelijk hebben de aantijgingen tegen de acteur hiermee te maken. Spacey wordt ervan verdacht om op 26-jarige leeftijd te hebben geprobeerd om seks te hebben met een minderjarige.

Star Trek: Discovery-acteur Anthony Rapp beschuldigt hem daarvan. Het incident zou plaats hebben gevonden toen Rapp nog maar 14 jaar oud was. ,,Hij tilde me op, legde me op bed en klom bovenop me, op een seksuele manier", aldus Rapp.

Na de beschuldigingen twitterde Spacey dat hij het meer dan verschrikkelijk vond om het verhaal te horen, en bood hij zijn excuses aan, hoewel hij zich het incident niet herinnerde. In hetzelfde bericht kwam de House of Cards-ster uit de kast als homo, nadat hij jarenlang zweeg over zijn seksuele geaardheid.

Onder vuur

Op zijn statement kwam veel kritiek van collega's. Zo liet acteur Billy Eichner weten: ,,Kevin Spacey heeft zojuist iets uitgevonden dat nog niet eerder bestond: een slecht moment om uit de kast te komen.’’