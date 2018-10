‘Neymar was jaloerse Bruna zat’

Volgens Marquezine was het Neymar die de knoop doorhakte. ,,Maar er is nog steeds veel respect en veel liefde voor hem en voor alles waar we voor geleefd hebben”, vertelde ze in São Paulo tegen verslaggevers. Normaal gesproken is de brunette erg gesteld op haar privacy. Dat ze dan ook wat losliet was een uitzondering. ,,Dat doe ik eenmalig.”



Marquezine houdt de reden van de breuk geheim. Wel stelt ze dat het absoluut niets te maken heeft met de politieke situatie in hun land, nu daar presidentsverkiezingen aan de gang zijn die voor veel onrust zorgen. Lokale media claimden eerder dat dat wel de oorzaak zou zijn. ,,Daar heeft het niets mee te maken. Het is zijn beslissing, maar het is oké.”



In Braziliaanse media circuleren inmiddels verschillende verklaringen voor de breuk. De doorgaans goed ingevoerde society-journalist Leo Dias, die de scheiding maandag al meldde, zegt in zijn column in de krant O Dia dat Neymar niet meer tegen de jaloersheid van zijn vriendin kon. Ze zou recent een paar keer in woede zijn uitgebarsten nadat Neymar zonder haar medeweten feesten had gegeven in zijn riante huis in Parijs, waarbij diverse vriendinnen van de voetballer aanwezig waren. Tijdens de ruzies zou ze Neymar zo onder druk hebben gezet, dat hij haar in augustus, toen ze voor haar modellenwerk in Venetië was, een ultimatum heeft gegeven. Ook de naaste vrienden van Neymar begonnen zich steeds meer te storen aan het bezitterige en jaloerse gedrag van Marquezine, aldus Dias.