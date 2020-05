Nick, Simon en Kees gaan in docu op zoek naar Simon & Garfunkel

Mogelijk niet alle bioscopen open: ‘Dertig bezoekers niet rendabel’

15:23 De Nederlandse filmtheaters maken zich ernstig zorgen over de heropening na 1 juni. Dat maximaal dertig bezoekers per zaal worden toegestaan is een flinke tegenslag. ,,Het doen pijn, dit is niet rendabel”, zegt Gulian Nolthenius van bioscoopkoepel NVBF.