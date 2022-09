Nicolas Cage (58) verwelkomt eerste dochter

Nicolas Cage en zijn vrouw Riko Shibata hebben hun eerste kind verwelkomd. De 27-jarige Riko is woensdag in Los Angeles bevallen van een meisje. Volgens People heeft de kleine de naam August Francesca Coppola gekregen.

Aan het Amerikaanse tijdschrift laat de manager van de acteur weten dat moeder en dochter het goed maken. August, vernoemd naar Nicolas’ overleden vader, is de eerste dochter voor de acteur, die al twee zonen (de 16-jarige Kal-El en de 31-jarige Weston) heeft uit eerdere relaties. De baby is het eerste kindje voor Shibata.

In januari maakten de twee bekend een kindje te verwachten. Drie maanden later onthulde de 58-jarige Cage in The Kelly Clarkson Show op de Amerikaanse televisie dat ze een meisje zouden krijgen. Ook zei hij toen het meisje te willen vernoemen naar John Lennon. Shibata en Cage hebben uiteindelijk dus toch niet voor Lennon Augie gekozen,

Cage en Shibata, een kunstenares, trouwden vorig jaar februari. Ze leerden elkaar kennen in Japan toen Cage werkte aan de film Prisoners of the Ghostland (2021).

