Nicole Kidman vangt harige tarantula in achtertuin

In een video die ze op Instagram plaatste, is te zien hoe de spin langs het zwembad loopt en zich laat afzakken aan de binnenwand. Op de achtergrond zetten de dochters van Nicole en haar echtgenoot Keith Urban, Sunday (10) en Faith (7), het op een gillen. ,,Mama, naar achteren!", roept één van de meisjes, terwijl de ander vraagt 'dat is een tarantula, toch mam?'.

De actrice is daarna te zien met een afgesloten glas met de spin erin. ,,Ik moet iets met deze spin, help", grapt ze. Bij het filmpje schreef de 51-jarige: ,,Huisgast! Gevangen en losgelaten. De spin is ongedeerd." Het is niet duidelijk waar het filmpje is opgenomen. Nicole en Keith hebben huizen in haar thuisland Australië en in het Amerikaanse Nashville en Los Angeles.