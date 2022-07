Nicolette gaat naar verjaardag in trouwjurk en Bram maakt indruk op bijzondere manier

Peter R. de Vries in laatste interview met vriend Kees van der Spek: ‘We waren een duo’

Kees van der Spek en Peter R. de Vries waren graag nog een keer samen op pad gegaan om een misdaadzaak te onderzoeken. Dat is te horen in een extra aflevering van de podcast Partners in Crime, die Van der Spek vandaag heeft gedeeld. ,,Het zou weleens een keer gebeuren, of niet?”, vraagt Van der Spek aan zijn goede vriend De Vries, die een jaar geleden werd vermoord. ,,Ja, een mooie zaak”, antwoordt hij dan.

