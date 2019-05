Nicolette gaat op zoek naar Nederlandse collega voor Dr. Pol

De van oorsprong Drentse dierenarts Dr. Pol is bekend van zijn eigen populaire tv-serie op National Geographic waarin zijn bloeiende dierenartsenpraktijk in de afgelegen stad Weidman in Michigan centraal staat. Maar de dokter is inmiddels 76 jaar, dus kan wel wat hulp gebruiken. In de Voetsporen van Dr Pol draait daarom om drie Nederlandse dierenartsen die op hun kennis en vaardigheden van zowel huisdieren als groot vee getest worden. Uiteindelijk is de baan voor één van die drie.

De dierenartsen draaien volop mee in de praktijk van Dr. Pol in Michigan. Ze brengen kalveren ter wereld, testen de zwangerschapsduur van koeien, diagnosticeren katten, honden en zelfs varkens en steunen baasjes die hun dier moeten laten inslapen. De omstandigheden zijn totaal anders dan in Nederland: het is namelijk min twintig graden als de opnamen plaatsvinden. Zonnige plaatjes hoeven we dus niet te verwachten.