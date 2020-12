Nicolette heeft er een gezinslid bij en Tygo is flink verwond

Frans Klein uitgeroe­pen tot Omroepman van het jaar

7 december Frans Klein, directeur Video van de NPO, is vandaag uitgeroepen tot Omroepman van het jaar. Hij mag zich daarmee scharen in een illuster rijtje voorgangers als Jeroen Pauw, Eva Jinek en Matthijs van Nieuwkerk. De redactie van mediavakblad Broadcast Magazine vindt dat de publieke omroep ‘als een huis staat’. ,,En hij is de kapitein van het schip.”