Nicolette in tranen op het schoolplein en Carolina valt als een blok voor danser

Meer dan een miljoen kijkers voor zinderende finale We Want More en Max Verstappen

9:03 We Want More wist gisteravond weer veel kijkers aan de buis gekluisterd te houden. Meer dan een miljoen mensen zagen fadozangeres Iris Feijen (26) de SBS 6-zangwedstrijd winnen, blijkt uit de cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Samen met haar gitarist Tiago versloeg Iris in de bloedstollende finale nipt haar medefinalisten Silver en Ricardo. Bijna 1,2 miljoen mensen zagen Max Verstappen tweede worden tijdens de Grand Prix van Spanje.