Nicolette in woeste bui en Timor rijdt graag rond zonder shirtje

Een foto die is geplaatst door null (@wendyvandijk3) op 3 Oct 2018 om 1:51 PDT

Een foto die is geplaatst door null (@nicolettekluijver_) op 2 Oct 2018 om 23:36 PDT

André Hazes en zijn vriendin Monique hebben de eerste interieurspullen binnengekregen voor hun onlangs gekochte villa in Berkel en Rodenrijs.

Een foto die is geplaatst door null (@moniquenoell) op 3 Oct 2018 om 4:28 PDT

Cabaretier Jochem Myjer doet het nooit meer: zich op 2 oktober met een kater laten centrifugeren in de best heftige kermisattractie Booster. Het 'monster' staat momenteel in Leiden.