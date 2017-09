Nicolette Kluijver voor het eerst op de showtrap

,,Ik vind het romantisch om met een cameraploeg op pad te gaan en bij een tankstation een gehaktstaaf te eten. Maar zo’n groot programma presenteren heeft iets magisch, al heb ik er nooit van gedroomd’’, zegt Nicolette. ,,Ik wilde boerin worden, maar dat ik nu dit mag doen, daar ben ik dankbaar voor. Nee, zenuwachtig ben ik niet. Ik vertrouw op mijn ervaring en op Carlo.’’



Nicolette is blij dat ze samenwerkt met Carlo Boszhard: ,,Het is voor mij de allereerste grote show die ik mag doen op RTL4, ik denk dat ze dachten: wie is nou een echte tv-maker in hart en nieren, van wie kan ik een heleboel kan leren?’’ Carlo, met een knipoog: ,,Martijn Krabbé kon niet, dus belden ze mij.’’ Nicolette, die van de Telekids-generatie is, is in haar nopjes met haar tv-partner. ,,Die man weet echt alles. Van het decor, de liedjes, de teksten, de grappen, dat is fantastisch en leerzaam.’’



Dit najaar is Nicolette veelvuldig op tv, met naast Een goed stel hersens ook Expeditie Robinson en als verslaggever van RTL Boulevard. In volle vaart aan de bak, nadat ze in maart een ingrijpende operatie onderging vanwege longkanker. ,,Ik ben al op pad geweest voor Expeditie Robinson en dat ging prima. Ik voel me ontzettend goed.’’