Nicolette krijgt verontrustend telefoontje en Bibi verbaasd door baby

foto's & video Zo ziet de villa van Love Island eruit

16:16 Vanaf maandag start voor tien Nederlandse en Vlaamse singles op het Spaanse eiland Gran Canaria een groot liefdesavontuur. De kandidaten van het RTL 5-programma Love Island verblijven in een villa in Las Palmas, maar hoe luxe is die eigenlijk? Verslaggever Dennis Jansen nam een kijkje.