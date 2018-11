Nicolette massaal bewonderd en Ronnie Flex klaar met Zwarte Piet

Ronnie Flex denkt dat elk donker kindje ‘op een negatieve manier’ geconfronteerd wordt met Zwarte Piet. De rapper werd vroeger zelf uitgemaakt voor het knechtje van de Sint. ,,Ik vond dat niet fijn en ga dat niet aan mijn kinderen meegeven’’, zei hij aan tafel bij Pauw. Die woorden kwamen uit zijn hart, benadrukt de aanstaande vader vandaag. ‘Respect voor jou gappie', reageert een medestander.

Mariska Bauer is in de plaatselijke snoepwinkel Sinterklaasjournaal-ster Piet Snot tegen het lijf gelopen. Mogelijk heeft de roetveegpiet in opleiding de opdracht van Sinterklaas gekregen om nieuwe chocoladeletters in te slaan.

Gaby Blaaser kan niet kiezen uit 12 rijk gedecoreerde donuts. Aan haar figuurtje te zien wist ze de suikerbommetjes lang te laten staan.

Styliste Manon Meijers, ook wel de vriendin van Kedeng Kedeng-zanger Guus Meeuwis, hoopt dat de veiligheidsspeldtrend Nederland verovert.

Nicolette Kluijver is op de Amsterdamse Amstelcampus overrompeld door het hoge aantal aanmeldingen voor een praatje dat ze houdt over reizen. Het is de vraag of haar 200 fans in de collegezaal passen.

Dennis van der Geest heeft een stoïcijnse pop een paar hoeken uitgedeeld.

Voor prinses Britt Dekker komt na een dromerige fotoshoot met haar paard Eve een sprookje uit.

Roxeanne Hazes vond het wel weer eens tijd voor een opgespoten lipje en nu de jonge moeder geen borstvoeding meer geeft, kan dat ook. Ze klom als vanouds in de stoel bij haar vaste fillerdokter.

Sylvana Simons laat zich niet uit het veld slaan na het nieuws dat de VARAGids zeker zestig abonnees verloor omdat zij op de cover stond. Ze deelt een gedicht van Maya Angelou.

Geen Pietendiscussie voor Waylon, alleen een beetje liefde. Hij deelt een foto van zijn gehandicapte neef Mike die Sint én Piet geweldig vindt.

Waarom wachten tot na Sinterklaas als je ook nu al een kerstboom kunt opzetten? Realityster Michella Kox is in de stemming, al had de boom best wat uitbundiger aangekleed mogen worden, vindt een fan.

Wat is hij toch mooi mijn boom kan ik uren na kijken 😉😍😉 Een foto die is geplaatst door null (@michellakox) op 20 Nov 2018 om 13:55 PST

Amsterdammer Wietze de Jager is niet bang om boze Rotterdammers op zijn dak te krijgen...

Zoveel schoonheid op 1 foto, beetje jammer dat Rotterdam er ook op staat! #geintjenatuurlijk #topstad #amsterdamisbetter #maarrotterdamisookok Een foto die is geplaatst door null (@wietzedej) op 20 Nov 2018 om 15:30 PST

Actrice Sanne Langelaar en haar vier weken oude zoontje Sam Eli halen even wat slaaptekort in met een heerlijk middagdutje.

De fijnste dutjes... #momlife #kleinesam Een foto die is geplaatst door null (@sannelangelaar_) op 20 Nov 2018 om 8:40 PST

Jelka van Houten is niet alleen actrice, maar ook goudsmid. Ze heeft weer wat kettinkjes gemaakt en vriendlief Henry van Loon wilde wel model staan met een gouden showpony om zijn nek.

In de categorie echte mannen dragen goud en het feit dat ik nog niet zo goed ben in sieradenfoto’s maken..staat mijn liefste (prrr😻) even model, met om zijn nek mijn zeldzame grote 18kt goud vergulde showpony .. ik heb er maar weinig gemaakt dus mega beperkte oplage dus als je er een wilt.. stuur een dm! #ilovemybaby Een foto die is geplaatst door null (@jelkavanhouten) op 20 Nov 2018 om 12:40 PST

Dochter Catalina (3,5) van Hadewych Minis is ziek. En dat is heel erg zielig, maar toch stiekem ook fijn, vindt de actrice. Lekker knuffelen.

Als ze ziek zijn is het heel stiekem ook een beetje fijn. Eindelijk even wat langer dan 1 minuut mogen liggen. Op een bank. En zij blijft ook gewoon liggen. En ze zijn ineens heel stil. Verder is het ook heel zielig hoor. #ziekzijneenbeetjefijn #eenbeetjefijnomziektezijn #ssst #nietdoorvertellenhoor Een foto die is geplaatst door null (@hademini) op 21 Nov 2018 om 0:43 PST

De Jeugd van Tegenwoordig-rapper Pepijn Lanen vindt zichzelf er op tv uitzien als een ‘interessante intellectueel'.

OP JE TV LOOKING LIKE A INTERESSANTE INTELLECTUEEL Een foto die is geplaatst door null (@faberyayo) op 20 Nov 2018 om 12:07 PST

Nicolette Kluijver gooit een T-shirt en haar hondje in de strijd tegen bont.