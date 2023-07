Nicolette ziet leven even niet door een roze bril en Jochem is een heuse ‘stormchaser’

Royce de Vries herdenkt vader: ‘Twee jaar geleden dat mijn maatje het meest vreselijke werd aangedaan’

Het is een moeilijke dag voor de familie De Vries. Precies twee jaar geleden werd Peter R. de Vries neergeschoten in Amsterdam en zwaargewond afgevoerd. De misdaadverslaggever overleefde de aanslag niet. ‘Er is sindsdien geen dag - of zelfs maar een uur - voorbijgegaan zonder dat ik hem mis’, aldus zijn zoon Royce op Instagram.