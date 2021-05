Niels (22) is musicalproducent: ‘Coronatijd biedt jonge makers juist ook kansen’

De Nederland­se link van een Songfesti­val­fa­vo­riet: ‘Heerlijk om in Sneek eendjes te voeren’

14 mei Net als vorig jaar, toen het Eurovisie Songfestival niet doorging, doet de Bulgaarse zangeres Victoria (23) het goed bij de bookmakers. Met Growing up is getting old staat ze stevig in de top-10 van de peilingen. Nederland is voor haar bekend terrein. ,,Ik kwam hier als kind elk jaar bij mijn tweede opa.’’