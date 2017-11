Niels Gomperts wordt vader

,,Jaaaa wat een tranen van geluk, we krijgen een baby!!!", schrijft Niels bij een foto van zijn vriendin die een aantal echofoto's vasthoudt. Het bericht kan rekenen op talloze felicitaties. Wanneer Chantal precies is uitgerekend, is niet bekend.



Gomperts is bekend door zijn rol als Lucien van Walraven in de misdaadserie Penoza. De 26-jarige acteur doet dit jaar ook mee aan Expeditie Robinson. Hij zit bij de laatste acht deelnemers en is een van de jongste deelnemers.