Niet alleen een gestoorde vader in Ruinerwold kon jarenlang zijn beestachtige gang gaan, bewijzen de turnsters

Ook vanaf de binnen­plaats van het paleis straalt de lol er opnieuw vanaf bij the Streamers

28 april Ze moesten even op gang komen, maar toen dat eenmaal het geval was, verzorgden The Streamers vanaf de binnenplaats van paleis Noordeinde een passend, flitsend slot van een bijzondere Koningsdag. De koning en zijn gezin lieten zich in de avond niet meer zien bij de show, maar zij waren eind van de middag wel komen kijken bij de repetities.