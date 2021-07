Niet alles bij Sky Radio komt van een bandje: ‘Na vliegramp wil je echt geen nummer over vliegen'

Ali B. ontkent strijd met Anouk: ‘Wij hebben een bijzondere band’

25 juli Ali B. wil vandaag voor eens en voor altijd duidelijk maken dat Anouk en hij een heel hechte band hebben. Volgers van de rapper suggereerden gisteren dat zijn uithaal naar zijn haters gericht was aan de zangeres. Absoluut niet waar, laat Ali B. weten. ‘We plagen elkaar constant, omdat we van elkaar houden kunnen we veel zeggen tegen elkaar.’