Niet De Beentjes van Sint-Hildegard maar Bumperkleef pakt meeste Gouden Kalf-nominaties

Opvallend is het geringe aantal nominaties (drie) voor Instinct, het regiedebuut van Halina Reijn dat overigens al ruim een jaar geleden op het witte doek te zien was. De thriller over de ongezonde relatie tussen een psychologe en een bewoner van een tbs-kliniek, ontving wisselende kritieken, maar was wel de Nederlandse inzending voor de Oscars en te zien in een aantal andere landen. Hoofdrolspelers Carice van Houten en Marwan Kenzari maken kans op een Kalf, evenals Reijn voor haar scenario. Actrice Van Houten (ook genomineerd voor beste actrice in het televisiedrama Red Light) won er in haar carrière al vijf (voor onder andere Zwartboek). Ook frappant is dat het veelgeprezen Buladó met Everon Jackson Hooi, de openingsfilm van het huidige Nederlands Film Festival, het met slechts één nominatie voor beste film moet doen.



Het Gouden Kalveren Gala gaat vooralsnog gewoon door. De uitreiking, vrijdag in de Utrechtse Stadsschouwburg, krijgt wel een meer sober karakter. Alleen de genomineerden en enkele mensen uit de filmwereld die de belangrijkste filmprijzen van Nederland aan de winnaars overhandigen, zijn aanwezig. De show wordt niet uitgezonden op televisie, maar is wel live te volgen op de website van het Nederlands Film Festival.