Niet getreurd, die semi-lockdown komt precies op het goede moment

Het is natuurlijk verschrikkelijk dat horeca-eigenaren hun tent weer dicht moeten gooien. Dat we voorlopig geen familiefeestje mogen organiseren of een etentje met vrienden. Om nog maar te zwijgen over de volksstammen die nu weer een bierbuik of spekdijen kweken op de driezitter, in plaats van dat ze over het voetbalveld dartelen of naar een volleybal springen.