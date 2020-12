Niet schrikken morgen als Lady Gaga Radio 4 overneemt

Voor het promofilmpje voor de speciale uitzending van De Klassieken (AvroTros, morgenochtend van 9 tot 12) heeft dj Ab Nieuwdorp (45) zich speciaal in een disco-glitteroutfit gehuld. Hij wordt in het spotje muzikaal begeleid door When I get you alone van Robin Thicke, precies: een nummer dat is gebaseerd op Beethovens vijfde symfonie.