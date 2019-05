Niet sexy, niet hip, niet geil maar gewoon goede tv

Het klinkt gek, dat realiseer ik me, maar ik moest donderdagavond aan die ene beruchte uitspraak denken van Boer Marnix, misschien wel de meest filosofische deelnemer ooit aan Boer zoekt Vrouw. Het ging over logée Janneke die hij omschreef als ‘gewoon goed’. ,,En dat klinkt heel dom. Want gewoon goed is niet sexy, het is niet leuk, het is niet hip, het is niet geil, het is eigenlijk niks. Maar niks is ook iets,’’ sprak hij.



Nou, dat dus. Dat vat precies mijn gevoel samen tijdens en na het kijken naar De (h)eerlijke Jaren 50 op NPO 2. Een nogal onopvallend programma, muurbloempje tussen de grote sterren Sybrand Niessen, Chantal Janzen en James Corden die op hetzelfde tijdstip op de andere zenders om aandacht schreeuwden. Het is een vierdelige serie over een decennium waar ik niets mee heb, zelfs mijn ouders werden pas halverwege geboren. En dan spitste deel één zich ook nog toe op de Brabantse plattelandsdorpen Mill en Langenboom waar ik nog nooit een voet heb gezet. Desondanks heb ik van a tot z geboeid zitten kijken.