Nieuw album John Legend verschijnt volgende maand

Het nieuws komt een dag na het verschijnen van de videoclip van de titeltrack. Daarvoor stuurden fans van over de hele wereld filmpjes in waarop ze dansen op het nummer. Ook Johns vrouw Chrissy Teigen en hun kinderen Luna en Miles komen voorbij in Bigger Love.



Het zevende studioalbum van de zanger is volgens hemzelf zijn ‘meest sexy plaat tot nu toe’, zo vertelde hij in maart aan Jimmy Fallon. ‘Voor als je thuiszit en wat coronababy’s wilt maken, je veel tijd doorbrengt met je partner en daarvoor een soundtrack nodig hebt.’