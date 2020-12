Nieuw album Miley Cyrus: ‘Helemaal goed komt het met Plastic Hearts nooit meer’

Cyrus scoorde recent een viral met haar live-cover van Zombie van The Cranberries, die als bonustrack is toegevoegd. Ineens viel op hoeveel reikwijdte Cyrus’ scheurstem heeft als die op de juiste manier in positie wordt gebracht.



Juist daarom is het jammer dat producers Louis Bell en Andrew Watt de eerste helft van het album zo vol met eighties-studiotrucs hebben gepropt. De liedjes zijn soms best aardig (vooral Night Crawling met Idol), maar vaker raken ze uit evenwicht door de stortvloed feestartikelen (Plastic Hearts en Gimme What I Want).



Vanaf de verleidelijke synthesizerhit Midnight Sky wordt het beter – High en Hate Me zijn fraaie liedjes zonder veel opsmuk – maar helemaal goed komt het met Plastic Hearts nooit meer.