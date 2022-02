Nieuw op Netflix deze week: For Life, The Fame Game en Back to 15

KIJKTIPSWekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

Vikings: Valhalla - seizoen 1

Vikings was een groot succes en Netflix hoopt dat natuurlijk ook te evenaren met de gloednieuwe spin-offserie Vikings Valhalla. In dit vervolg, dat zich honderd jaar na de originele serie afspeelt, staat er een nieuwe generatie legendarische (anti)helden op om hun eigen lot te bepalen en geschiedenis te schrijven.

For Life - seizoen 2

De indrukwekkende dramaserie For Life is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de onterecht gevangengenomen Isaac Wright Jr. Toen hij in de gevangenis zat, ontpopte hij zich tot een erkend advocaat die andere onterecht veroordeelde gevangenen bijstond. Seizoen 2 staat sinds deze week online.

The Fame Game - seizoen 1

Anamika is zowat de beroemdste actrice van India. Wanneer ze plotseling verdwijnt, start er een zoektocht die pijnlijke waarheden naar boven brengt. Haar leven en gezin blijken toch niet zo ideaal te zijn.

Race: Bubba Wallace - seizoen 1

Racetalent Bubba Wallace wordt in de spotlights gezet met deze docuserie over zijn leven. Bubba is momenteel de enige zwarte coureur in de NASCAR Cup Series. Hij wil de sport veranderen door zijn stem te laten horen.

Karma’s Wereld: Videoclips - seizoen 1

Aan de kinderen is ook gedacht deze week. In de kleurrijke en muzikale kinderanimatieserie Karma’s Wereld: Videoclips zien we hoe het meisje Karma ervan droomt rapper te worden.

Back to 15 - seizoen 1

In de komische tienerdramaserie Back to 15 ontdekt de 30-jarige Anita, die niet bepaald blij is met haar leven, een manier om terug te reizen naar toen ze 15 jaar was. Kan ze haar eigen geschiedenis herschrijven?

Films

Tyler Perry’s A Madea Homecoming

In alweer de tiende film van Madea - een hysterisch personage van acteur Tyler Perry - bereidt ze zich voor op het afstudeerfeest van haar achterkleinzoon. Uiteraard is er ook deze keer geen gebrek aan hoog oplopend familiedrama.

Restless

De corrupte agent Thomas (Franck Gastambide) gaat erg ver om een ongeluk te verdoezelen. Alles lijkt oké, tot hij opeens bedreigingen ontvangt van een mysterieuze getuige en zijn leven ontspoort.

Non Mi Uccidere

In deze Italiaanse horrorfilm zien we de aan een overdosis drugs overleden Mirta opeens opstaan uit de dood. Ze ontwaakt echter in een gevaarlijke parallelle wereld waar ze zich op een gruwelijke manier moet zien te redden.

UFO

De romantische Turkse dramafilm UFO draait om Deniz, een student met muzikale ambities. Ze valt voor een ruige motorracer, maar dan wordt hun prille geluk bruut verstoord door een tragedie. En door weerstand van de familie.