Nieuw op Netflix deze week: Love on the Spectrum U.S., F*ck de Liefde 2 en Jackass 4.5

Wekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

Love on the Spectrum U.S. - seizoen 1

Na twee Australische seizoenen van Love on the Spectrum komt Netflix nu met een Amerikaanse spin-off van het datingprogramma. Dit keer gaan Amerikaanse singles met autisme op zoek naar de liefde en de camera volgt hun dates en de ongemakkelijke en lieve momenten.

Servant of the People - seizoenen 1 tot en met 3

Volodimir Zelenski is nu de president van Oekraïne, maar voordat hij de politiek inging was hij een acteur en komiek. Vanaf deze week is zijn comedyserie Servant of the People te zien op de streamingdienst. In de reeks speelt hij een docent die per ongeluk president wordt van Oekraïne.

Beau Séjour - seizoen 1

In deze Belgische thriller ontwaakt Kato (Lynn van Royen) in het hotel Beau Séjour. De tiener zit onder het bloed en ontdekt dat ze is vermoord. Wanneer de politie moeite heeft om haar moordenaar te vinden, gaat zij zelf op zoek naar de dader en probeert ze weer in contact te komen met haar rouwende ouders.

¿Quién Mató a Sara? - seizoen 3

In de eerste twee seizoenen ging Álex (Manolo Cardona) op zoek naar de moordenaar van zijn zus. De tiener kwam om het leven tijdens een ongeluk, maar Álex wist zeker dat een rijke familie verantwoordelijk was. Na een reeks plotwendingen werden de schuldigen gestraft, al is het verhaal nog lang niet afgelopen en gaat het avontuur door in het derde, en laatste, seizoen.

Films

Jackass 4.5

De mannen van Jackass hebben zo veel uitgehaald dat niet alles in Jackass Forever paste. Jackass 4.5 zit daarom vol met extra materiaal, zoals een prank waarin nieuwkomer Poopies een flinke mep krijgt. Ook is er een Swingset Gauntlet, in deze stunt moeten de mannen veilig navigeren tussen verschillende schommels.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

F*ck de Liefde 2

De Nederlandse romcom F*ck de Liefde krijgt een vervolg dat de bioscopen overslaat en direct beschikbaar is op Netflix. In deze sequel is Lisa (Bo Maerten) weer single en gaat ze met haar twee beste vriendinnen op een vrijgezellenvakantie. De reis loopt al snel anders dan verwacht wanneer Lisa een oude bekende (Kraantje Pappie) tegen het lijf loopt en erg gecharmeerd van hem raakt, maar dan duikt haar ex (Maurits Delchot) opeens op.

A Perfect Pairing



Lola Alvarez (Victoria Justice) begint haar eigen wijnhandel en om niet direct failliet te gaan, heeft ze een grote klant nodig. Ze reist naar Australië om een deal te sluiten met de familie Vaughn, maar zij willen niet samenwerken met een beginnende importeur. Om zichzelf te bewijzen, gaat Lola aan de slag als hulpje op de boerderij en valt ze als een blok voor Max (Adam Demos)

Mandy

Nicolas Cage speelt Red Miller, een man die tot het uiterste wordt gedreven wanneer zijn vrouw Mandy (Andrea Riseborough) door een sekte wordt ontvoerd. Hun levens worden volledig overhoopgegooid.

Deze films en series verschenen ook op Netflix deze week:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Benieuwd wat je nog meer kunt verwachten? Deze films en series komen in mei naar Netflix.