Nieuw op Videoland in april: Temptation Island: Love or Leave, Rocket Power en The Revenant

KIJKTIPSIn april keert Temptation Island: Love or Leave terug voor een derde seizoen. Dat is niet het enige realityprogramma dat te zien is op Videoland, ook Celebrity Apprentice komt naar de streamingdienst. En voor een dosis jeugdsentiment zijn alle afleveringen van Rocket Power te bekijken.

Series

Celebrity Apprentice - seizoen 1

Onder leiding van selfmade miljonair Michel Perridon gaan tien BN’ers de strijd met elkaar aan. In een reeks diverse opdrachten moeten de sterren bewijzen dat ze geslaagde ondernemers zijn. Omdat er maar één winnaar kan zijn, wordt er iedere aflevering iemand naar huis gestuurd.



Celebrity Apprentice is vanaf 8 april wekelijks te zien bij Videoland.

Meer Soundos - seizoen 1

In deze miniserie, bestaande uit drie afleveringen, neemt Soundos El Ahmadi zichzelf op de hak. Wanneer de comedian tijdens een première uit haar slof schiet, gaat zij de confrontatie aan met zichzelf. Soundos moet erkennen dat ze donkere humor en zelfspot gebruikt om lastige situaties uit de weg te gaan.



Meer Soundos is vanaf 15 april te bingen bij Videoland.

Temptation Island: Love or Leave - seizoen 3

Het nieuwe seizoen van Temptation Island: Love or Leave begint gelijk met een dubbele aflevering. Onder het toeziend oog van Monica Geuze en Kaj Gorgels gaan stellen de ultieme relatietest aan. De deelnemers geven elkaar de vrijheid om te ontdekken of ze inderdaad voor elkaar bestemd zijn, door in een villa te daten met andere singles.



Temptation Island: Love or Leave is vanaf 28 april wekelijks te zien bij Videoland.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Videoland (@videolandonline) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rocket Power - alle seizoenen

De tekenfilmserie Rocket Power was enorm populair aan het begin van deze eeuw en dankzij Videoland leert een nieuwe generatie deze skaters kennen. Het verhaal gaat over vier vrienden, die wonen in een stadje aan de kust en allerlei stoere sporten beoefenen, zoals skaten, surfen en snowboarden.



Rocket Power is vanaf 30 april te zien bij Videoland.

Films

Liefde Zonder Grenzen

Eva (Yolanthe Cabau) is ernstig ziek, maar voordat ze haar familie dit slechte nieuws vertelt, wil ze eerst genieten van het leven en daarbij wordt ze geholpen door haar nieuwe beste vriend. Ondertussen heeft haar zus Lieke (Abbey Hoes) een nieuwe vriend en worstelt broer Maarten (Jim Bakkum) met zijn geaardheid wanneer hij gevoelens krijgt voor een man.



Liefde Zonder Grenzen is vanaf 14 april te zien bij Videoland.

Gigolo

Documentairemaker Jesse Bleekemolen volgde drie verschillende mannen die naast hun fulltimebaan werken als escort. Over gigolo’s en hun klanten zijn veel vooroordelen, maar klopt het beeld van de stereotype sekswerker eigenlijk wel? De uiteenlopende mannen geven een uniek kijkje in hun leven.



Gigolo is vanaf 20 april te zien bij Videoland.

The Revenant

In de jaren 20 van de 19e eeuw gidst avonturier Hugh Glass (Leonardo Dicaprio) een groep pelsjagers door de wildernis van Amerika. Wanneer Hugh wordt aangevallen door een beer raakt hij zwaargewond en de rest van de groep laat hem achter om te sterven. De doorzetter weet te overleven en zint op wraak.



The Revenant is vanaf 25 april te zien bij Videoland.

Taken 1, 2 en 3

Voor het grootse gedeelte van zijn carrière was Liam Neeson een serieuze acteur totdat hij in 2008 de hoofdrol speelde in de brute thriller Taken en uitgroeide tot actieheld. Als CIA-agent Bryan Mills jaagt Neeson op de ontvoerders van zijn dochter en in de twee vervolgfilms, gebruikte hij nogmaals zijn bijzondere vaardigheden om met diverse schurken af te rekenen.



Taken, Taken 2 en Taken 3 zijn vanaf 25 april te zien bij Videoland.

Widows

Vier criminelen stelen twee miljoen dollar van een gangster en wanneer de mannen tijdens een arrestatie om het leven komen, worden hun echtgenotes onder druk gezet om dit geldbedrag terug te betalen. De weduwen (Viola Davis, Michelle Rodriguez en Elizabeth Debicki) besluiten samen te werken om een overval te plegen.



Widows is vanaf 27 april te zien bij Videoland.

Deze films en series verschijnen ook op Videoland in april:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: