Nieuw op Videoland in februari: The Good Doctor, Mr. & Mrs. Smith en De Bachelor

KIJKTIPSGoed nieuws voor fans van De Bachelor ! Het populaire programma van Videoland komt in februari met een gloednieuw seizoen waarin StukTV-presentator Thomas van der Vlugt het avontuur aangaat opzoek naar de liefde. Niet alleen fans van De Bachelor hebben iets om naar uit te kijken, Videoland komt aankomende maand met nog meer films en nieuwe seizoenen van veelbekeken series. Hieronder lees je meer over wat je in februari op Videoland kunt verwachten.

The Good Doctor

Seizoen 5 – vanaf 7 februari



De jonge chirurg Shaun Murphy verhuist van het platteland naar de stad voor een baan bij een prestigieus ziekenhuis. Murphy is heel slim en heeft een bijzondere medische gave. Die zet hij in om levens te redden, maar hij gebruikt zijn intelligentie ook om de gevatte grappen van zijn collega’s te doorzien ondanks zijn autisme. Nadat in seizoen 4 zijn vriendin Lea hem ten huwelijk vroeg, is in seizoen 5 te zien of het verloofde koppel zonder problemen het huwelijksbootje instapt.



Ranking The Stars: Valentijnsspecial

Vanaf 14 februari



Op Valentijnsdag komt Videoland met een Ranking The Stars special met bekende gezichten van de streamingdienst, onder wie Tisjeboy Jay, Demi de Boer en Niek Marijnissen. De tien BN’ers beantwoorden vragen die eerder al door het publiek zijn behandeld. Net als in de gewone versie van Ranking The Stars worden de sterren gerangschikt. Ook de BN’ers ranken elkaar en raden hun eigen plek op de lijst.

ZeroZeroZero

Vanaf 14 februari



In de serie ZeroZeroZero bestelt maffiaorganisatie ‘Ndrangheta een grote vracht cocaïne. Hoeveel er voor nodig is om een lading drugs over de wereld te vervoeren, wordt goed duidelijk in deze serie. Er zijn veel partijen betrokken bij het verschepen van de bestelling. De Amerikaanse familie Lynwood heeft een eigen scheepvaartmaatschappij en verdient wat extra geld in de illegale handel. De familie fungeert als tussenpersoon tussen de maffia en de Mexicaanse drugskartels. Er kan veel geld verdiend worden met de drugssmokkel, maar dat brengt ook de nodige gevaren met zich mee.

Mr. & Mrs. Smith

Vanaf 14 februari



John en Jane Smith zijn gelukkig getrouwd en leven een normaal leven, tot ze elkaars grootste geheim ontdekken. Ze zijn beiden succesvolle huurmoordenaars voor twee concurrerende organisaties. Als ze erachter komen dat ze elkaars volgende doelwit zijn, verandert hun hele leven en komen ze veel meer over elkaar te weten dan ze ooit wisten uit het huwelijk. Brad Pitt en Angelina Jolie vertolken de hoofdrollen in de grappige actiefilm.

H3L



Seizoen 4 – vanaf 28 februari



Klas H3L is de meest helse havoklas met rebelse leerlingen. Ze beleven veel avonturen en zo ook in het nieuwe seizoen, waarin twee nieuwe leerlingen in de beruchte klas worden overgeplaatst. Zaka en Joey waren te lastig op hun oude school, maar ook in hun nieuwe klas zorgen ze al snel voor problemen. Samen met hun klasgenoten zetten de jongens de boel flink op stelten en komen alle puberperikelen aan bod in de serie.

De Bachelor

Seizoen 2 – verwacht in februari



In het nieuwe seizoen van De Bachelor duikt StukTV-presentator Thomas van der Vlugt in het romantische avontuur op zoek naar de liefde. In het prachtige Mexico leert hij een groep vrouwen kennen waarvan iedere aflevering een of meerdere vrouwen het programma moeten verlaten. Uiteindelijk blijft er één vrouw over waarmee Thomas de rest van zijn leven hoopt te delen. De officiële release datum maakt Videoland binnenkort nog bekend.

