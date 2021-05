Nieuw op Videoland in mei: Casanova’s, Villa Oranje en Duncan Laurence: Music First

Series

Tijd is geld - 7 mei



In de nieuwe Nederlandse serie Tijd is geld geeft Jasper Lijfering een unieke kijk in de gesloten wereld van de horlogehandel. Hij heeft de grootste klanten: van Ellen Degeneres tot Lil’ Kleine. Dit succes kent echter een keerzijde. De horlogehandelaar is namelijk een gewild doelwit van criminelen.

Black-ish - 3 mei

Seizoen 1 tot en met 6



Alle zes seizoenen van Black-ish komen in één klap op Videoland te staan. In de serie woont André ‘Dre’ Johnson samen met zijn mooie vrouw en vier kinderen in een prachtig huis in een buitenwijk. Maar is dit Afro-Amerikaanse gezin door al hun succes misschien een beetje te goed geïntegreerd? Dre vindt van wel. Samen met zijn vader probeert hij wat culturele identiteit in de familie terug te brengen.

Villa Oranje - vanaf 14 mei



Het EK staat weer voor de deur. Tijd om vooruit te blikken. En met wie kan dat beter dan met grootheden als Wesley Sneijder, John Heitinga, Mark van Bommel en Dirk Kuijt? Samen met Frank Evenblij zullen ze in Villa Oranje niet alleen praten over het aankomend kampioenschap, maar ook terugblikken op hun indrukwekkende carrières.

Films en docu’s

Casanova’s (2020) - 8 mei



Het verhaal van Casanova’s gaat over de onzekere journalist Bas (Jim Bakkum), die undercover een datingcoach moet zien te ontmaskeren. Tijdens deze klus stuit hij plotseling op een oude jeugdliefde (Lieke van Lexmond).

Duncan Laurence: Music First - 15 mei



Een jaar geleden werd het al door Duncan zelf aangekondigd, maar nu is het dan eindelijk zover: de Songfestival-winnaar heeft een eigen documentaire. Duncan Laurence: Music First komt in mei nieuw op Videoland. Toen de singer-songwriter in 2019 het Songfestival won, stond zijn leven op zijn kop. Hij kwam terecht in een gigantische stroomversnelling, tot Corona de kop op kwam steken. Hoe houdt Duncan zich nu staande?

Diego Maradona (2019) - 1 mei



Diego Maradona is de veelbesproken voetballegende die op 60-jarige leeftijd overleed aan een hartstilstand. De documentaire is gemaakt aan de hand van meer dan vijfhonderd uur aan nooit eerder vertoonde beelden, met commentaar van Maradona zelf. Een uniek portret van een held voor velen.

