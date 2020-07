Nieuw Op1-duo Nadia en Pieter verslaat laatste Beau

Gordon voor het eerst in jaren weer hoog in hitlijst

10 juli De muzikale comeback van Gordon begint behoorlijk succesvol. De zanger, die in 2016 beloofde voorgoed te stoppen met zingen maar nu toch weer is begonnen, staat in de top tien met de meest gedownloade nummers in iTunes. Dat kwam in de laatste jaren van zijn ‘vorige’ carrière nauwelijks meer voor.