Nieuw seizoen Chateau Meiland begin maart op de buis

Kasteelheer Martien Meiland kondigde in december al aan problemen te hebben met de gemeente. De Hengelose boerderij zou namelijk niet voldoen aan het bestemmingsplan dat de gemeente voor ogen had; er is plek voor een huishouden, terwijl het gezin apart van elkaar op het perceel woont. Er zit niets anders op: de Meilandjes moeten noodgedwongen vertrekken.



De nieuwe reeks staat dus deels in het teken van het vinden van een nieuw optrekje, maar ook ziet de kijker hoe de familie weer van alles meemaakt. Van het beschadigen van een autoruit, tot hond Bommel die compleet losgeslagen is: kijkers zullen ongetwijfeld weer smullen van alle perikelen rond het gezin.



Chateau Meiland is vanaf 1 maart, wekelijks op maandag én donderdag, om 20.30 uur op SBS 6 te zien.