Nieuw seizoen Hart in Aktie begin januari op de buis

In Hart in Aktie helpt Van Dijk mensen die een hoge gunfactor hebben omdat ze bijvoorbeeld de handen uit de mouwen steken voor anderen of omdat ze een verhaal hebben dat herkenbaar is en raakt. De zender stelt dat juist in tijden van coronacrisis Nederland behoefte aan hartverwarmende verhalen. Van Dijk is in haar nopjes met de terugkeer van het programma. ,,Na al die jaren blijft het prachtig om bijzondere mensen, die altijd voor anderen klaarstaan of een steuntje in de rug kunnen gebruiken, te verrassen.”



In de nieuwe reeks gaat Van Dijk onder meer op bezoek bij Mitchel, een 21-jarige jongen met een verstandelijke beperking. Zijn grote passies: zijn eigen disco en de kermis, waar hij het hele jaar naar uitkijkt. Hij baalt er dan ook enorm van dat de kermissen vanwege corona niet doorgaan. Zijn tante nam contact op met de presentatrice met de vraag of ze iets positiefs kan regelen voor Mitchel die het afgelopen jaar zijn tweelingbroer verloor door een verkeersongeluk.



Hart in Aktie is vanaf 6 januari wekelijks te zien op SBS 6 om 21.30 uur.