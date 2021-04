Nieuw seizoen Love Island eind mei op Videoland

Love Island is een realitydatingprogramma, waarin tien singles op zoek gaan naar de liefde. Zes weken lang leren de kandidaten elkaar kennen in een luxe villa door middel van spelletjes, dates en feestjes. Hoewel het programma gaat om het vinden van de liefde, staat er nog meer op het spel voor de kandidaten. Het winnende koppel gaat namelijk 25.000 euro rijker naar huis.



Het vorige seizoen werd gewonnen door Joan en Mert. De twee vormen nog steeds een koppel. Love Island is in het buitenland al jaren een succes. Nederland kende in 2019 de eerste reeks.