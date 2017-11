Nieuwe album Taylor Swift is een stap vooruit

Zonder blikken of blozen

Het is de Amerikaanse zangeres ten voeten uit: ze kent haar eigen verkoopwaarde tot achter de komma en schaamt zich niet daaruit zoveel mogelijk munt te slaan. De kritiek die ze daarop krijgt, lijkt haar weinig te deren. Zo introduceerde ze in augustus zonder blikken of blozen een alternatief kaartverkoopsysteem voor haar concerten. Aanbidders die veel merchandise bestellen bij de officiële fanshop of zich op sociale media positief uitlaten over Swift, krijgen voorrang bij het aanschaffen van tickets. Een methode die volgens de zangeres is bedoeld om zwarthandelaren buiten spel te zetten, maar haar ondertussen miljoenen opbrengt en gratis promotie oplevert. Onbekend is overigens nog of het systeem ook in werking treedt voor de nog onaangekondigde shows van Swift in ons land.

Gelekte tracklijst

Onsympathiek? In de wereld van Swift ben je óf voor óf tegen haar. Befaamd om de verbale aanvallen op ex-vriendjes als Harry Styles en John Mayer in haar liedjes, was afgelopen week blogger Perez Hilton haar doelwit. Hilton, naar eigen zeggen Swift grootste fan, publiceerde een gelekte tracklijst van het album Reputation op zijn Twitter. Enkele dagen later ontving hij een melding van de berichtendienst: zijn account was na een klacht van Swifts platenlabel geblokkeerd. Hilton reageerde stomverbaasd: ‘Ik laat geen muziek lekken, publiceer alleen een lijst met liedjes. Ik word gestraft omdat ik gratis promotie voor haar maak.’

Recensie

De tijden dat Taylor Swift haar popsongs liet beïnvloeden door de country uit Nashville zijn voorbij. Op Reputation omarmt de zangeres met volle overgave de door de Electronic Dance Music (EDM) beïnvloede hedendaagse popmuziek. Daarvoor rekruteerde ze uiteraard de best denkbare krachten: de Zweedse hittovenaars Max Martin en Shellback. Ze geven Swift een eigentijds geluid dat aanstekelijk klinkt, maar welbeschouwd weinig verschilt van de productie van pakweg Katy Perry of Pink. Maar zeker in vergelijking met haar eerste concurrente biedt Swift veel constanter niveau: nagenoeg elke van de 15 songs klinkt als een hit. Van het duet met collega-superster Ed Sheeran (End Game) tot een weggestopte track als Getaway Car. Tekstueel is ze haar leeftijdsgenoten ver vooruit. Nog altijd lezen haar songs als persoonlijke dagboekfragmenten over haar ergernis over het gedrag van collega-beroemdheden (Look What You Made Me Do), seks (I Did Something Bad) en twijfels over de liefde (New Years Day). Swift bevestigt met Reputation haar status als heerseres van de hitparade, maar laat tegelijkertijd ruimte voor verbetering. Swift moet haar beste én meest onderscheidende album nog maken.