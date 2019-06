Nieuwe beelden The Lion King met stem Beyoncé

Spacey verschijnt tijdens zitting rechtszaak

3 juni Acteur Kevin Spacey is vandaag verschenen tijdens een zitting van de rechtszaak die tegen hem is aangespannen vanwege seksueel ongepast gedrag. Dat meldt The Hollywood Reporter. Het was de tweede maal sinds het begin van de zaak, begin januari, dat de tweevoudig Oscarwinnaar zelf aanwezig was.