Nieuwe Boer Zoekt Vrouw-boeren stellen zich voor aan Yvon

De eerste onthulling: er doet weer een boerin mee. De vrouw in kwestie is een 53-jarige eigenaresse van een melkgeitenhouderij. Vlak voor het weekend liet ze alvast haar voeten en rug zien. ,,Mijn beste eigenschap is dat ik positief in het leven sta'', stelt ze zichzelf in een ultrakort videootje voor.

Dan is er een 49-jarige boer die graag gekleed gaat in een roze overhemd. Hij heeft een snijbloemkwekerij en zijn leukste eigenschap is zijn openheid en eerlijkheid. Verder zijn er twee boeren die 28 jaar oud zijn en een donkere bos krullen hebben. De één heeft een melkveebedrijf, de ander is actief in de akkerbouw. Er is ook een boer van 33 jaar oud, die zijn doorzettingsvermogen een fijne bijkomstigheid vindt. En er is een 43-jarige melkveehouder die zich vanavond onthult.