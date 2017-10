'Nieuwe Bondfilm deels in Noorwegen gedraaid'

De nieuwe James Bond-film wordt vermoedelijk deels gedraaid in Noorwegen. Producenten van de film zijn in land geweest en hebben locaties uitgekozen voor een aantal scènes. Een woordvoerder van Truenorth , een bedrijf dat zich inzet om filmploegen naar IJsland, Groenland en Noorwegen te lokken, meldt dat vandaag in de Noorse krant Dagbladet .

De bedoeling zou zijn dat de openingsscène, een terugkerend hoogtepunt in de langlopende filmreeks, zich in de Noorse fjorden afspeelt. Het is overigens nog niet zeker dat de draaidagen in Noorwegen doorgaan. Het Noorse Filmfonds hanteert strenge regels en deadlines voor financiële stimuleringsaanvragen en het is nog niet duidelijk of de producenten van Bond 25 die deadlines gaan halen. Mocht dit problemen opleveren, dan gaan zij vermoedelijk op zoek naar andere locaties.

De opnames van de nieuwe James Bond-film moeten volgend jaar plaatsvinden. De première staat gepland in november 2019. Daniel Craig zal voor de vijfde maal de rol van geheim agent 007 spelen. Verder is er nog weinig bekend over het project. Op fansites gaan wel geruchten dat grote schurk Ernst Stavro Blofeld terug zou keren.

Het is ook nog niet duidelijk wie de film gaat regisseren. Craig heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor Denis Villeneuve. De Canadese regisseur maakte recent het langverwachte en goed ontvangen vervolg op Blade Runner, met de Nederlandse actrices Sylvia Hoeks en Sallie Harmsen.