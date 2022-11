Nieuwe buren André Hazes worden geen spionnen voor juicechannels: ‘Die man moet ook ergens wonen’

Jeroen Kramer: Iets te veel ophef over fictief figuur met fictief vliegtuig

Sinterklaasjournaal-verslaggever Jeroen Kramer vindt dat er ‘iets te veel ophef’ wordt gemaakt over de huidige verhaallijn in het Sinterklaasjournaal. Afgelopen zaterdag kwam de Sint in plaats van met de stoomboot met het vliegtuig naar Nederland. Online was er veel kritiek op het ‘milieuvervuilende’ vervoersmiddel van de goedheiligman.

17:30