Nieuwe cartoon over prins George leidt tot ophef: ‘Dit is moreel verwerpelijk’

In de serie maakt prins George diverse denigrerende opmerkingen. Zo schudt hij op zijn eerste schooldag de hand van de leraar en zegt dan ,,Je kunt morgen maar beter dieper buigen als je je *** baan wilt houden.” En over de huidige quarantaine: ,,Ik weet dat zelfisolatie moeilijk is en we zijn het allemaal zat om vast te zitten in dezelfde 775 kamers, of klein appartementje, het is anders voor iedereen.”