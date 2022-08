Nieuwe editie voetbaltalkshow VTBL trapt af met 126.000 kijkers

met quiz Vervolg op Game of Thrones vol intriges, seks en geweld: ‘Het gaat er pittig aan toe’

Deze maand is het langverwachte vervolg op de fantasyhit Game of Thrones, de serie House of the Dragon, eindelijk beschikbaar. ,,De fans worden niet teleurgesteld. De reeks bevat meer dan genoeg seks, geweld en intriges. En veel draken.”

8 augustus