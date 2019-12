Nieuwe Efteling-film Fabula vol speciale effecten én verhaal met moraal

videoMet een beer en een eekhoorn in de hoofdrollen moet de familiefilm Fabula vooral leuk zijn. Terwijl het klimaat meer dan ooit om aandacht schreeuwt, is PandaDroom verdwenen uit de Efteling. ,,Maar ook deze fabel heeft een moraal.”

,,Eindelijk een andere film.” ,,Heel grappig en technisch veel beter.” Met de nieuwe attractie Fabula kan de Efteling weer jaren vooruit, blijkt uit de enthousiaste reacties van de eerste bezoekers vrijdagmiddag.

Na ruim zeventien jaar had iedereen PandaDroom over onze bedreigde planeet aarde wel gezien. Toch was de grijsgedraaide inhoud gelet op de dagelijkse klimaatdiscussie actueler en urgenter dan ooit, beaamt algemeen-directeur Fons Jurgens.

Volledig scherm Beer wil zijn grot niet delen met eekhoorn. Klaas Vaak kijkt nog toe. © Nico Snels/BD

Boodschap wat minder dwingend

,,Maar ook Fabula gaat over dieren en natuur en zoals in iedere fabel zit er een moraal in het verhaal. Dat je moet delen met een ander. Maar deze les is wat vriendelijker verpakt, wat minder dwingend dan de boodschap van het Wereld Natuur Fonds in PandaDroom", verklaart de baas van het Kaatsheuvelse park.

Met enige lenigheid van gedachten kun je de gastvrijheid van de beer aan de eekhoorn op het eind van de film toch beschouwen als een dringende oproep om vluchtelingen onderdak te bieden, maar die diepere betekenis hebben de makers niet bedoeld.

Toch een beetje eng

Fabula moet vooral de gasten vermaken, kinderen aan het lachen brengen en soms een beetje laten schrikken van de 4D-speciale effecten. ,,Een klein beetje eng vond ze het wel. Daarom hield ze toch maar de hand van oma vast", vertelt Bep van Balkom (73) uit Tilburg, terwijl kleindochter Davinia (8) instemmend knikt. ,,Het leukste is dat de beer en de eekhoorn toch vrienden worden”, zegt ze.

Volledig scherm Eind goed, al goed: vrienden voor het leven beer en eekhoorn. © Nico Snels/BD

Na een plezierige samenwerking met het WNF wilde de directie de handen weer vrij hebben om een andere invulling aan de binnenshow te geven. Twee jaar werkte een projectteam met zo'n 150 specialisten van de Efteling en de Britse studio Aardman aan de nieuwe productie van 3,5 miljoen euro.

Perfecte timing beeld en effect

Verhaal, karakters en humor, maar vooral ook snelheid, dynamiek en techniek tillen Fabula naar een hogere dimensie. De timing bijvoorbeeld van beeld en effect klopt perfect. ,,De twee delen lopen ook logisch in elkaar over. Zonder de pre-show snap je de hoofdfilm niet.” Het klikte vanaf het begin tussen de Nederlandse en Engelse creatievelingen en techneuten, op een enkele keer na.

Scheet van de struisvogel

,,De struisvogel laat een scheet en die geur moet je dan ook ruiken in de zaal. Maar omdat Aardman de film wereldwijd gaat distribueren, wilden ze dat niet. Uiteindelijk hebben wij toch gewonnen, net als bij de muziek door onze eigen componist", geeft Efteling-ontwerpcoördinator Peter Koppelmans een inkijkje in het proces.

Omdat met een lengte van acht minuten Fabula korter is dan PandaDroom kan de voorstelling nu vijf in plaats van vier keer per uur draaien en met 1800 kijkers tegen 1600 voorheen. Ook het overdekte speelgedeelte, de souvenirwinkel en de horeca zijn vernieuwd en uiteraard aangepast aan het nieuwe thema.

‘Ik speel ook fagot’

De familie Smetsers uit Oostelbeers vindt de film in alle opzichten leuker dan de panda-voorganger. ,,Meer een echt verhaal en wat minder belerend", meent vader Frank. Dochter Talena (9) is blij met de muziek: ,,Ik hoorde een fagot en die speel ik zelf ook".

Aangenaam verrast door Fabula zijn Jamie Bouter (19) en Wouter van Noort (24) uit Eindhoven, beiden abonnementhouder. ,,Heel grappig en een grote verbetering vergeleken bij de oude effecten. Die waren niet meer om aan te zien. Dit is schitterend, we gaan zo nog een keer naar binnen.”