‘Nieuwe Jasmine wil sultan van haar land worden’

Toen de animatiefilm Aladdin in 1992 in de bioscopen verscheen was Naomi Scott nog niet eens geboren. Aan de film bewaart de actrice desondanks dierbare herinneringen. ,,Ik heb Aladdin diverse keren als kind gezien. Ik kon me wel met zijn vriendin Jasmine vereenzelvigen. Ze is behoorlijk stoer, net als de meeste andere Disney-prinsessen uit mijn jeugd.’’