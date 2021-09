Nieuwe liefde van Jan Terlouw (89): ‘Het is een bijna puberale verliefdheid’

Op de kruk bij Twan Huys schuift Terlouw vanavond aan voor een gesprek in College Tour . Daar spreekt hij ook kort over zijn nieuwe liefde Annette. ,,Ik heb weer een fijne nieuwe partner en daar geniet ik van. Dat is een bonus.” Zij heeft een filmpje opgenomen waarin ze spreekt over de kinderboekenschrijver en ex-politicus. ,,Ik hoorde via een collega: ‘joh, Jan Terlouw heeft je genoemd in een lezing’. Ik was zo vereerd”, vertelt ze. ,,Via de mailwisseling begint het met ‘geachte’, dan ‘beste’ en dan ‘lieve’ en dan ‘liefs’. Ik bespeurde bij mezelf en ook bij Jan zelfs een bijna puberale verliefdheid, alsof je 16 of 18 bent.”

Leeftijdsverschil

Er zit een fors leeftijdsverschil tussen de twee. Terlouw is met zijn 89 lentes ruim 37 jaar ouder dan zijn nieuwe partner. ,,Het leeftijdsverschil kunnen we natuurlijk niet ontkennen”, aldus Mul. ,,Ik weet zeker dat Jan zich in het begin erg verantwoordelijk heeft gevoeld voor mij, van ‘dat kan ik niet vragen en dat mag ik niet vragen’. In mijn gevoel is het er niet. Als we samen zijn, is het gewoon Jan en Annette.”



De twee wonen inmiddels samen op het platteland in het Gelderse Twello. ,,Het is gewoon een godsgeschenk”, zegt ze. ,,Hij neemt me zo mee in het boerenleven. Hij zegt weleens: Annette is gewoon een halve boerin geworden. Het is heerlijk om het met de dieren, maar vooral met hem te kunnen delen. Als ik hem in de ogen kijk, dan heeft hij nog altijd die twinkeling in zijn ogen. Dan is het de jonge Jan Terlouw.”



De liefde tussen de twee heeft Mul heel anders naar de wereld doen kijken. ,,Levenslang heb ik altijd gedacht: de mens heeft de vrijheid van de keuze. Vanaf de ontmoeting met Jan denk ik: de mens heeft geen vrijheid van keuze als het om de liefde gaat. Die was overspoelend en dat is die elke dag.”