Nieuwe Marvel-films met Jonathan Majors uitgesteld

Het is niet duidelijk of de zaak de reden is van het uitstel, en of die inhoudelijk nog van invloed gaat zijn op de filmserie. Het tweede seizoen van de serie Loki, waarin Kang ook te zien is, verschijnt in oktober wel gewoon op Disney+. Het is echter nog niet bekend hoe groot de rol van Kang zal zijn. De hoofdrollen in Loki worden gespeeld door Tom Hiddleston en Owen Wilson.