Nieuwe naam Vandaag Inside is verkort nog steeds VI: ‘Je kunt de volksmond niet controleren’

Begin dit jaar, toen de nieuwe, dagelijkse talkshow nog moest beginnen, kondigden Talpa en Voetbal International een nieuwe samenwerking aan. Het voetbaltijdschrift werd aan en rond de tafel gepromoot, verslaggevers van het blad schoven geregeld aan. Twee maanden later gaat de stekker er al weer uit, zo meldde Johan Derksen gisteravond. De reden: het gaat aan tafel te weinig over voetbal.

Voetbalmerk

,,Wij zijn een voetbalmerk, dat bewaken we’’, zegt directeur en uitgever Ernst Keyzer van Voetbal International . ,,Toen het programma begon, zou het zwaartepunt bij voetbal liggen. Natuurlijk wisten wij ook wel dat het breder was dan dat, maar nu gaat het wel erg weinig over voetbal.’’

Derksen noemde dat gisteravond op televisie logisch, gezien de omstandigheden. ,,Wij kunnen er natuurlijk niets aan doen dat het relevant is om eerst wat aan corona te doen en nu ook veel aan de oorlog in Oekraïne. Maar ik begrijp hun standpunt wel. Ik vind het niet verstandig maar begrijp het wel.”

Keyzer beseft dat de actualiteit voorrang heeft, maar constateert desondanks dat de koppeling met het voetbalmerk niet langer wenselijk is. ,,We betreuren het, net als Talpa, maar we willen de naam VI niet langer koppelen aan het programma. Wij hebben de namen Voetbal International, VI en VI Vandaag vastgelegd, dus wij gaan over het gebruik ervan.’’