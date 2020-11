Nieuwe Netflix-special Kevin Hart komt eraan

Matthijs van Nieuwkerk onthult locatie intocht Sinter­klaas

9 november Sinterklaas is onderweg naar Nederland. Tijdens de eerste aflevering van het twintigste seizoen van het Sinterklaasjournaal was vanavond te zien dat Pakjesboot 12 met de Sint en zijn Pieten koers zet naar ons land. Maar of ze daar zaterdag op tijd aankomen, is nog maar de vraag.