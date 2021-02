Nieuwe nummer Maan en Snelle een regelrechte hit: binnen 24 uur op één op Spotify

Update 1,9 miljoen mensen zien nerveuze Jasper nieuwe kans krijgen in The Voice

8:17 Anouk kon gisteravond de zang van Jasper Wever (28) niet langer aanhoren in The voice of Holland. De zanger uit het team van Jan Smit zat er door de zenuwen zó naast, dat ze medelijden met hem kreeg. Daar kon zijn coach zich in vinden en het optreden van wat misschien wel het ‘meest nerveuze talent in de geschiedenis van The Voice’ is, werd voor het oog van bijna 1,9 miljoen kijkers stilgelegd. Jasper mocht het nog eens proberen.