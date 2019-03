Nieuwe ochtendshow Radio538 scoort riante luistercijfers

Keihard rennen of stilstaan? Netflix komt met interac­tief survival­pro­gram­ma

9:45 Streamingdienst Netflix komt met acht afleveringen van een survivalprogramma waarin kijkers op interactieve wijze zelf het verloop van hun barre tocht door de wildernis kunnen bepalen. Het gaat om de reeks You vs. Wild van de Britse avonturier en bergbeklimmer Bear Grylls (44). Hij legt alle moeilijke beslissingen letterlijk in de handen van kijkers zoals ‘blijven stilstaan’ of ‘rennen’ en ‘voorzichtig kruipen’ of juist ‘rechtop lopen’.