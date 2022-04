Nieuwe reeks Hier zijn de Van Rossems van start met 700.000 kijkers

Gene Simmons (KISS): ‘Beyoncé zou flauwval­len in mijn outfit’

Artiesten als Beyoncé en Bruno Mars zouden volgens Gene Simmons grote moeite hebben een optreden te geven in de outfits die de bandleden van KISS tijdens hun concerten dragen. Dat zegt de zanger en bassist van de Amerikaanse band in gesprek met entertainmentrubriek ET.

14 april